Российские военные уничтожили танк Leopard на Красноармейском направлении

Немецкий танк Leopard был уничтожен в результате удара FPV-дроном отряда «Центр». Это не первый случай, когда данный расчет беспилотников наносит удары по танкам на красноармейском направлении, как сообщили в Министерстве обороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии