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Аргументы и Факты

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Российские военные уничтожили танк Leopard на Красноармейском направлении

Российские военные уничтожили танк Leopard на Красноармейском направлении

Немецкий танк Leopard был уничтожен в результате удара FPV-дроном отряда «Центр». Это не первый случай, когда данный расчет беспилотников наносит удары по танкам на красноармейском направлении, как сообщили в Министерстве обороны РФ.

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