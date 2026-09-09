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Банк России нашел 15 нелегальных компаний в Тюменской области, Югре и на Ямале

Банк России нашел 15 нелегальных компаний в Тюменской области, Югре и на Ямале

Центробанк обнаружил 15 нелегальных участников финансового рынка на территории Тюменской области, Югры и Ямала в первом полугодии 2026-го.

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