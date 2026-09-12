Мэр Белгорода провел экскурсию по парку «Берега» для участников конкурса «Учитель года России»

Мэр Белгорода Валентин Демидов провел экскурсию по парку «Берега» для участников заключительного этапа конкурса «Учитель года России».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ИС Продукт под подоз...
- Альфа-амилоид: за...
- Тестовый кошелёк ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым