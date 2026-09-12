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Мэр Белгорода провел экскурсию по парку «Берега» для участников конкурса «Учитель года России»

Мэр Белгорода Валентин Демидов провел экскурсию по парку «Берега» для участников заключительного этапа конкурса «Учитель года России».

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