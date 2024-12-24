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В России разработают новую платформу по контролю за переводами граждан

В России разработают новую платформу по контролю за переводами граждан

РБК: ЦБ разработает новую платформу по контролю за переводами россиян Центробанк (ЦБ) совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает новую платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации сведения о подозрительных операциях физлиц для блокировки их активности.

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