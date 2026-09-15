Певец Киркоров признался, что не может ходить в храм из-за повышенного внимания фанатов

Певец Филипп Киркоров признался, что оборудовал часовню в своем доме из-за повышенного внимания публики.
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Врёт! Его фанаты бесы! Помните его пляски на кресте? А бесы в церковь не ходят.