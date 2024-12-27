В Год семьи в Ивановской области провели свыше 5 тысяч тематических мероприятий

Итоги Года семьи в Ивановской области подвели в департаменте социальной защиты населения. Всего за год проведено более пяти тысяч тематических мероприятий, завершающим стала экскурсия для многодетных семей по сказочной выставке «Путешествие в Рождество» на ивановском ж/д вокзале.