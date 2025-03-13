«Сверхъестественное»: Неблизкие контакты

Молодёжная научно-фантастическая драма от режиссёра «Ривердейла» Шон (Теодор Пеллерен, игравший у Ксавье Долана в фильме «Это всего лишь конец света») живёт в небольшом городке вместе с тяжело больной бабушкой и младшим братом.