«Сверхъестественное»: Неблизкие контакты

Молодёжная научно-фантастическая драма от режиссёра «Ривердейла» Шон (Теодор Пеллерен, игравший у Ксавье Долана в фильме «Это всего лишь конец света») живёт в небольшом городке вместе с тяжело больной бабушкой и младшим братом.
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