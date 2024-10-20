Школьники посетили эксплуатационное локомотивное депо Суоярви

Школьники посетили локомотивное депо в рамках акции «Неделя без турникетов» В Суоярви девятиклассники посетили эксплуатационное локомотивное депо, где узнали о видах локомотивов и паровозах, специфике работы.
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