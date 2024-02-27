Хотел как лучше, получилась как всегда

История стремительного обогащения и молниеносного лишения всего нажитого развернулась в США в разгар пандемии коронавируса, когда многие офисные работники были вынуждены работать удаленно, превратив собственные квартиры в мини-офисы.
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