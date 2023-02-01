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Хави о возможном нарушении перед первым голом «Бетису»: «Это максимальный настрой и доказательство вовлеченности «Барселоны». Желание добиваться успеха»

Главный тренер «Барселоны» считает корректным первым гол команды в матче с «Бетисом». Каталонский клуб одержал победу со счетом 2:1 в 17-го тура Ла Лиги.

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