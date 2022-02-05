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Пресс-секретарь Песков: в Кремле термин фейк-ньюс могут заменить на Блумберг-ньюс

Пресс-секретарь Песков: в Кремле термин фейк-ньюс могут заменить на Блумберг-ньюс

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ошибочная публикация агентства Блумберг о начале "вторжения" России на Украину показывает, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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