Пресс-секретарь Песков: в Кремле термин фейк-ньюс могут заменить на Блумберг-ньюс

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ошибочная публикация агентства Блумберг о начале "вторжения" России на Украину показывает, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.