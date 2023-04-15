Веерных рассылок электронных повесток не будет — Минобороны РФ

МОСКВА (ИА Реалист). Электронный реестр воинского учета создан для того, чтобы упростить взаимодействие граждан с военкоматами, веерных рассылок электронных повесток не будет, заявил начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ полковник Андрей Бирюков.
МОСКВА (ИА Реалист). Электронный реестр воинского учета создан для того, чтобы упростить взаимодействие граждан с военкоматами, веерных рассылок электронных повесток не будет, заявил начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ полковник Андрей Бирюков.
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