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Веерных рассылок электронных повесток не будет — Минобороны РФ

Веерных рассылок электронных повесток не будет — Минобороны РФ

МОСКВА (ИА Реалист). Электронный реестр воинского учета создан для того, чтобы упростить взаимодействие граждан с военкоматами, веерных рассылок электронных повесток не будет, заявил начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ полковник Андрей Бирюков.

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