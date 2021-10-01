Поговорил с итальянцем и понял почему нас боятся

ЮлияПолитикаПоговорил с итальянцем и понял почему нас боятся История давняя. И что-то сейчас немного изменилось, но в целом она не только не потеряла актуальности, а даже, наоборот.Вернуться к статье97НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий GoldДаже про велосипед выдумка, на даче до магазина и обратно около 20км., старушки на велосипедах гоняют, а тут макарошкин сдох🤣🤣🤣Дмитрий GoldДаже про велосипед выдумка, на даче до магазина и обратно около 20км., старушки на велосипедах гоняют, а тут макарошкин сдох🤣🤣🤣VVsevolodТо же самое говорил фон Паулюс и даже до Сталинграда. Здесь же, в Мир тесен" была статья.Альбина КолесниковаА пусть говорят язык без костей вот и болтают.Rustam KuchkarovИталия - самая страшная страна в мире. Всё, что есть плохого в мире, создано, зародилось или произошло в Италии. Мафия (организованная преступность), фашизм (военные преступления против человечества), вендетта (организованная месть), киднепинг (кража детей с целью выкупа), омерта, движение "чернорубашечников", заказные политические убийства (ведь народ помнит убийство Альде Моро), и многое другое. Причём их собственная точка зрения весьма интересная - типа мы любопытные, хотим узнать, что из этого получится. Вот как-то так.кузнецов владимиркак на счет вот этого? это тоже Италия. почти вся мировая культура и искусство это Италия, ну и немножко ГрецияDDushkaчто то не очень хочется постоянно гнать себя и других. Может, попробовать пожить спокойно?БОБорис ОсиповAlex НемоВ общем, не пугайте страуса, пол у клетки бетонный! © Вот такогоя нигде еще не слышал. Враво Автору! Спасибо, рассмешил.Комментировать
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