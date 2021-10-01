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Поговорил с итальянцем и понял почему нас боятся

Поговорил с итальянцем и понял почему нас боятся

История давняя. И что-то сейчас немного изменилось, но в целом она не только не потеряла актуальности, а даже, наоборот.

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Дмитрий Gold
Даже про велосипед выдумка, на даче до магазина и обратно около 20км., старушки на велосипедах гоняют, а тут макарошкин сдох🤣🤣🤣
Дмитрий Gold
Даже про велосипед выдумка, на даче до магазина и обратно около 20км., старушки на велосипедах гоняют, а тут макарошкин сдох🤣🤣🤣
Vsevolod
То же самое говорил фон Паулюс и даже до Сталинграда. Здесь же, в Мир тесен" была статья.
Альбина Колесникова
А пусть говорят язык без костей вот и болтают.
Rustam Kuchkarov
Италия - самая страшная страна в мире. Всё, что есть плохого в мире, создано, зародилось или произошло в Италии. Мафия (организованная преступность), фашизм (военные преступления против человечества), вендетта (организованная месть), киднепинг (кража детей с целью выкупа), омерта, движение "чернорубашечников", заказные политические убийства (ведь народ помнит убийство Альде Моро), и многое другое. Причём их собственная точка зрения весьма интересная - типа мы любопытные, хотим узнать, что из этого получится. Вот как-то так.
кузнецов владимир
как на счет вот этого? это тоже Италия. почти вся мировая культура и искусство это Италия, ну и немножко Греция
Dushka
что то не очень хочется постоянно гнать себя и других. Может, попробовать пожить спокойно?
Борис Осипов
Alex Немо
В общем, не пугайте страуса, пол у клетки бетонный! © Вот такогоя нигде еще не слышал. Враво Автору! Спасибо, рассмешил.

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