По примеру России: Индия делает смелый шаг по уменьшению зависимости от доллара в торговле нефтью

Спустя четыре месяца после того, как правительство Индии отклонило просьбы российских нефтяных компаний платить за экспорт сырья из РФ в китайских юанях, правительство Индии теперь заставляет местные компании так же надавить на экспортеров нефти из Персидского залива.
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