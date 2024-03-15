Жертвы на вылет. Фарисейство на минималке стало чертой европейской политики

© РИА Новости . Алексей ВитвицкийВчера 3,8K прочитали С каждым днем становится все очевиднее, что современных эстонских политиков кто-то очень сильно обманул, убедив их, что только они сегодня умеют читать, пользоваться калькуляторами и вести нехитрые бюджетные подсчеты Буквально на днях постоянный секретарь министерства обороны Эстонии Кусти Салм предложил передавать Киеву по 120 млрд евро каждый год.
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