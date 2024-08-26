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AFP: Французский суд продлил срок содержания Павла Дурова под стражей

AFP: Французский суд продлил срок содержания Павла Дурова под стражей

На сегодняшний день общее время нахождения Павла Дурова под стражей составляет уже 96 часов.Приговор, вынесенный судом в Париже, продлил срок содержания под стражей основателя Telegram и долларового миллиардера Павла Дурова ещё на 48 часов.

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