«Начал хватать меня за руки»: иноземец Басир напал на незнакомую девушку за отказ познакомиться и выпить с ним кофе

Генрих

Ты особо свой либеральный хвост не распушай... наипервейший боец с мигрантским беспределом у нас Глава Следственного комитета...вся точная инфа идёт от него. Может его сотрудникам следует заняться скрупулезным исследованием твоих посылов- с хрена ли вдруг защитник дикости вспух? Мож ты участвуешь в нелегальном предоставлении всяких ништяков для пришельцев и имеешь копеечку с этого?