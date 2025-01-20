Avia.pro - СМИ В Челябинске на улице произошло шокирующее происшествие: незнакомец с кавказской внешностью, назвавшийся Басиром, жестоко избил девушку за отказ выпить с ним кофе.
«Начал хватать меня за руки»: иноземец Басир напал на незнакомую девушку за отказ познакомиться и выпить с ним кофе
Комментарии
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Генрих
Ты особо свой либеральный хвост не распушай... наипервейший боец с мигрантским беспределом у нас Глава Следственного комитета...вся точная инфа идёт от него. Может его сотрудникам следует заняться скрупулезным исследованием твоих посылов- с хрена ли вдруг защитник дикости вспух? Мож ты участвуешь в нелегальном предоставлении всяких ништяков для пришельцев и имеешь копеечку с этого?
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39 мин.
сергей Сергей
Спасибо нашим властям .
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36 мин.
ИИ
Иван Иванов
Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30 мин.
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