Польша увеличила запасы газа в ПХГ до 83% Польша увеличила запасы газа в подземных хранилищах до 83%, следует из данных оператора хранения Gas Storage Poland.
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Польша увеличила запасы газа в ПХГ до 83% Польша увеличила запасы газа в подземных хранилищах до 83%, следует из данных оператора хранения Gas Storage Poland.
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