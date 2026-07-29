В Ставропольском крае окончено расследование уголовного дела о мошенничестве под предлогом инвестирования в нефтебизнес

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю завершено расследование семиэпизодного уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.
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