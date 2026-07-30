Одну остановила травма, другая мечтала стать президентом: как внучки великих актрис пришли в профессию

Внучки знаменитых советских актрис не пытаются слепо копировать своих легендарных родственниц. Они спорят с их образами, ищут собственный путь в профессии и доказывают: гены — вещь упрямая, но характер у каждого свой.
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