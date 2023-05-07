Беспилотные КамАЗы приступили к арктическим грузоперевозкам

Представители «Газпром-нефти» объявили о старте проекта транспортировки грузов с применением беспилотных грузовиков КамАЗ — они приступили к работе на зимнике, протяженностью 140 км, связывающем поселок Тазовский и Восточно-Мессояхское месторождение, обеспечивая снабжение последнего.
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