Беспилотные КамАЗы приступили к арктическим грузоперевозкам

Представители «Газпром-нефти» объявили о старте проекта транспортировки грузов с применением беспилотных грузовиков КамАЗ — они приступили к работе на зимнике, протяженностью 140 км, связывающем поселок Тазовский и Восточно-Мессояхское месторождение, обеспечивая снабжение последнего.