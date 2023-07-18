В ДТП под Суражом 18-летний лихач чуть не погубил 17-летнюю пассажирку

По предварительной информации, 18-летний водитель Лады Приоры двигался в сторону Суража, при проезде перекрестка с круговым движением не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движения кювет, - рассказали 18 июля в пресс-службе .
По предварительной информации, 18-летний водитель Лады Приоры двигался в сторону Суража, при проезде перекрестка с круговым движением не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движения кювет, - рассказали 18 июля в пресс-службе .
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