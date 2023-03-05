Российские ВКС нанесли удар на Авдеевском направлении управляемыми авиационными бомбами УПАБ-1500

Российская авиация начала применять на Украине барражирующие авиационные бомбы УПАБ-1500. С таким утверждением выступило украинское издание Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
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