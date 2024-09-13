Объяснение госдепа США, что недостаточно высокая поддержка Украины в мире связана с действиями телеканала RT, позволяет сделать вывод о своей не зря прожитой жизни, заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 13 сентября в своем Telegram-канале.