«Не зря прожила жизнь» — главред RT про оценку работы телеканала госдепом

Объяснение госдепа США, что недостаточно высокая поддержка Украины в мире связана с действиями телеканала RT, позволяет сделать вывод о своей не зря прожитой жизни, заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 13 сентября в своем Telegram-канале.
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