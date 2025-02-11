Эксперт по недвижимости Наливай: россияне активно покупают жилье в Мариуполе

Приехавшие на работу в Мариуполь россияне массово решают остаться и перевозят в него свои семьи. Он стал для жителей дополнительным югом, городом-курортом с мягким климатом и недорогим жильем, объяснила 360.
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