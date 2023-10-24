Томенко: оперативные службы мониторят обстановку в период сильного ветра на Алтае

Во время рабочей поездки в Бийск глава региона посетил филиал сетевой компании Алтайкрайэнерго, где обсудил с сотрудниками, как работает диспетчерская Все службы, ответственные за помощь людям в случае происшествий и разрушений из-за ветра, особенно внимательно мониторят обстановку в Алтайском крае.