Власти Китая упростили условия привлечения иностранных инвестиций в национ...

Власти Китая упростили условия привлечения иностранных инвестиций в национальный технологический секторВ ситуации, когда чаще приходится слышать об усилении тех или иных ограничений в международных экономических отношениях, необычно звучит новость о принятии властями Китая комплекса мер, направленных на упрощение привлечения иностранных инвестиций в национальные компании технологического сектора.