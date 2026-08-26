Украинское минцифры зафиксировало воздушную тревогу в Киеве

В Киеве и ряде областей Украины, включая Киевскую и Харьковскую, была объявлена воздушная тревога. Данные Министерства цифровой трансформации Украины зафиксировали сигнал в 01:45 мск, что свидетельствует об активизации угрозы в регионе.
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