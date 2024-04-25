GK

Gennadiy Kozyrev

Губернатор Московской области Воробьёв- главный виновник в том, что область заполонили незаконные мигранты, а земли незаконно захватывают бизнес-хапуги. Губернатора надо гнать поганой метлой с должности, а возможно и привлечь к ответственности вместе с местной администрацией и полицией этого несчастного района.