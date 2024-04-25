Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мигрант избил Героя России, но МВД решило, что это мелкое хулиганство, и год не возбуждали дело, пока Бастрыкин не сказал своё слово

Мигрант избил Героя России, но МВД решило, что это мелкое хулиганство, и год не возбуждали дело, пока Бастрыкин не сказал своё слово

Интересные истории Друзья, хочу рассказать о беспрецедентном преступлении. В подмосковной деревне Вырубово мигрантом был избит Герой России.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
И такое бывает
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7 час.
GK
Gennadiy Kozyrev
Губернатор Московской области Воробьёв- главный виновник в том, что область заполонили незаконные мигранты, а земли незаконно захватывают бизнес-хапуги. Губернатора надо гнать поганой метлой с должности, а возможно и привлечь к ответственности вместе с местной администрацией и полицией этого несчастного района.
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7 час.
Виктор Гайдуков
А судьи кто? Их тоже надо наказывать!
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6 час.

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