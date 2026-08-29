Олег Меньшиков представил новую версию оперетты «Сильва»

На сцене театра CRAVE представят новую интерпретацию оперетты «Сильва». Режиссер Василий Козарь и Олег Меньшиков предложат кабаре-версию классического сюжета.
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