Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии принц Турки Аль аш-Шейх сообщил в подкасте The MMA Hour, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым состоится 1 июня.
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