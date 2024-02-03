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В Саудовской Аравии подтвердили дату поединка Бивол — Бетербиев

В Саудовской Аравии подтвердили дату поединка Бивол — Бетербиев

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии принц Турки Аль аш-Шейх сообщил в подкасте The MMA Hour, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым состоится 1 июня.

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