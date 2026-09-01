Путин: Россия и Таджикистан находятся в тесном контакте по вопросам безопасности

БИШКЕК, 1 сентября. /ТАСС/. Российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что страны тесно контактируют по вопросам обеспечения безопасности.
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