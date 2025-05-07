В Москве частично ограничат работу такси, каршеринга и аренды электросамокатов

Временные изменения будут действовать 7 и 9 мая, сообщили в Дептрансе столицыРуководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы на нескольких улицах столицы введут временные ограничения на движение и парковку такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов.