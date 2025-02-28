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С 1 марта 2025 года лицензия обязательна для услуг по дезинфекции и дезинсекции

С 1 марта 2025 года лицензия обязательна для услуг по дезинфекции и дезинсекции

С 1 марта 2025 года в России услуги дезинфекции, дезинсекции и дератизации требуют лицензии. Также налоговые органы начнут передавать в Роспотребнадзор данные о кассовой технике через новый реестр, фиксируя начало реализации товаров и услуг.

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