СМИ: глава войск РХБЗ генерал-лейтенант Кириллов погиб при взрыве в Москве

Взрывное устройство установили на электросамокате, оставленном у двери дома Глава войск радиационной, химической и бологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве.
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