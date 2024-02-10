Терапевт Голотина предупредила о противопоказаниях отвара шиповника

Врач-терапевт Ирина Голотина предупредила о противопоказаниях отвара шиповника. Она уточнила, что при желчнокаменной болезни, склонности к тромбообразованию, диабете и других заболеваниях его употребление может быть нежелательным, приводит слова эксперта «Газета.
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