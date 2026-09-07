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Body of 7th solider found at Bolivian military base explosion site

A seventh body was recovered on Monday from the site of a pair of deadly accidental explosions at a military base in Bolivia, officials reported.

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