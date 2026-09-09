📷⚡️Недавняя демонстрация истребителя Chengdu J-10CE Vigorous Dragon из состава 15-й эскадрильи «Кобры» 33-го тактического авиакрыла ВВС Пакистана на авиабазе Минхас, с нанесённой на фюзеляжем отметкой воздушной победы над индийским Rafale, ярко иллюстрирует развитие авиационных средств поражения и средств радиоэлектронного противодействия в регионе.