Марьинский вестник
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Марьинский вестник

27 подписчиков

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Сначала необходимо всех уволить из отделения, а потом набирать таких, которые понимают куда и зачем идутОтдел полиции рай...
  • Виктор Александров
    Ало, гараж! Уже принят закон о защите русского языка, а тут «Волонтеры»! С буквой «е». Это я к тому, что нас всех пе...О льготах для кон...

Собянин: Четыре вокзала реконструируют для ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Собянин: Четыре вокзала реконструируют для ВСМ Москва — Санкт-Петербург

31 июля Сергей Собянин подписал постановление о выделении 34,1 миллиарда рублей на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом (ВСМ-1).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх