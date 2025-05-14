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Украина станет новой колонией Англии? Раскрыт тайный план Запада

Украина станет новой колонией Англии? Раскрыт тайный план Запада

Служба внешней разведки России выпустила доклад, где отмечено, что основную деструктивную роль в украинском конфликте играет Великобритания.

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