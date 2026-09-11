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Царьград

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Захарова: Азия отвергла давление Запада по энергоносителям России

Захарова: Азия отвергла давление Запада по энергоносителям России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на Восточном экономическом форуме, что азиатские страны не поддались на шантаж Запада относительно закупки энергоносителей, благодаря своей мудрости и историческому опыту.

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