Не бойтесь ретроградного Меркурия: 5 знаков Зодиака, которые выйдут из августа 2024 с уверенностью! Ирэн ОрлонскаяСкоро для всех знаков зодиака наступит непростой период, связанный с испытаниями, разрушением планов и неудачами в различных сферах жизни.