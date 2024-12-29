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Гонконг (ATP). 1-й круг. Сафиуллин сыграет с Марожаном, Сонего – с Накашимой, Норри – с Тьеном

Bank of China Hong Kong Tennis Open Гонконг, Китай 30 декабря 2024 – 5 января 2025 ATP 250 Призовой фонд – 766 290 долларов Открытые корты, хард Первый круг Роман Сафиуллин (Россия)  Фабиан Марожан (Венгрия) Дата проведения 30 декабря, 10.

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