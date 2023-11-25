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Tesla начала переводить автопилот на самообучающиеся нейросети Обещать добит...

Tesla начала переводить автопилот на самообучающиеся нейросети Обещать добит...

Tesla начала переводить автопилот на самообучающиеся нейросетиОбещать добиться полностью автономного управления транспортными средствами Tesla к концу каждого следующего года стало для главы компании Илона Маска (Elon Musk) недоброй традицией, поскольку нарушать это обещание ему тоже приходится регулярно.

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