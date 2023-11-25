Tesla начала переводить автопилот на самообучающиеся нейросети Обещать добит...

Tesla начала переводить автопилот на самообучающиеся нейросетиОбещать добиться полностью автономного управления транспортными средствами Tesla к концу каждого следующего года стало для главы компании Илона Маска (Elon Musk) недоброй традицией, поскольку нарушать это обещание ему тоже приходится регулярно.