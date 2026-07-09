Brent подскочила до $80 за баррель По состоянию на вечер 8 июля цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 7,78% относительно уровня предыдущего закрытия, достигнув $79,93 за баррель.
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Brent подскочила до $80 за баррель По состоянию на вечер 8 июля цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 7,78% относительно уровня предыдущего закрытия, достигнув $79,93 за баррель.
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