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    автор просто  элементарная  сволочь либераста ....Пугачёва  просралась в  глазах трезвого народа ... а  те кто  ей се...Зачем россиян зас...
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Кандидат в президенты дважды унизил русских. Жёсткий ответ прилетел мгновенно. Сверху

Кандидат в президенты дважды унизил русских. Жёсткий ответ прилетел мгновенно. Сверху

Владислав Даванков раскрылся во всей красе. Он идёт на выборы от «Партии позорного мира» Владислава Даванкова, как политика, я узнал тогда, когда он перед выборами мэра Москвы, ссылаясь на просьбу сына-школьника, предложил отменить в школе домашние задания.

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Комментарии
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Светлана Ермакова
Из агитационных роликов понятно одно: Даванков за все хорошее против плохого. А вот планов никаких, как в детсадике одни спорные тезисы. Непонятно его мнение. Что весь народ будет петь и танцевать? По щучьему веленью. Статья раскрывает его гнилую суть.  Теперь всё понятно!
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1 час.
Сергей Кочегаров
Либерастов и дерьмократов в стране найдется больше, чем 0,5-1% и мы их сами же плодим хотя бы тем, что не затыкаем им рты и разрешаем вешать лапшу на уши. Всем кто обещает нам рай, надо задавать один вопрос: а не ты ли тот самый змей-искуситель?
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59 мин.
Ольга Калугина
Если  опять поступать комменты будут  от таких безымянных «экспертов», то отпишусь к чертям! Без того, чтобы не пнуть Сталина и не протащить ЛДПР , агитНуть за Путина, не можете?ну и сидите без подписчиков. Позорище. А то ваши ослиные уши нам из-под тюбитейки не видны?
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49 мин.

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