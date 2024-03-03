Кандидат в президенты дважды унизил русских. Жёсткий ответ прилетел мгновенно. Сверху

Светлана Ермакова Из агитационных роликов понятно одно: Даванков за все хорошее против плохого. А вот планов никаких, как в детсадике одни спорные тезисы. Непонятно его мнение. Что весь народ будет петь и танцевать? По щучьему веленью. Статья раскрывает его гнилую суть. Теперь всё понятно!

Сергей Кочегаров Либерастов и дерьмократов в стране найдется больше, чем 0,5-1% и мы их сами же плодим хотя бы тем, что не затыкаем им рты и разрешаем вешать лапшу на уши. Всем кто обещает нам рай, надо задавать один вопрос: а не ты ли тот самый змей-искуситель?