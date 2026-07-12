Один из главных «ястребов» Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению на Россию и разрабатывал наиболее жёсткие антироссийские санкции, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* незадолго до своей смерти совершил десятый визит в Киев, где пообещал Зеленскому добиться от Белого дома и Конгресса США введения разрушительных 500-процентных пошлин против стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы.