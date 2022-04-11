Происшествия

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В Ставрополе расследуется многоэпизодное уголовное дело по факту мошенничества

Житель краевого центра обещал гражданам помочь в оформлении банковских кредитов, получив от потерпевших в общей сложности более 400 тысяч рублей.

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