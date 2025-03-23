Песков: между Путиным и Трампом могли быть и другие контакты

Дмитрий Песков не стал отрицать возможность того, что в течение последних месяцев между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могли происходить и другие контакты, помимо тех, о которых было объявлено официально.
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