В Калуге ищут доноров крови для онкобольной пациентки

Требуются доноры крови для онкобольной пациентки, об этом сообщили в паблике "Я донор Калуга!". Переливание крови I (0)+ группы необходимо для Валентины Алексеевны Митиной, что сейчас находится на лечении в ГБУЗ КО ЦРБ 6 города Кондрово в терапевтическом отделении.