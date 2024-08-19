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В Калуге ищут доноров крови для онкобольной пациентки

В Калуге ищут доноров крови для онкобольной пациентки

Требуются доноры крови для онкобольной пациентки, об этом сообщили в паблике "Я донор Калуга!". Переливание крови I (0)+ группы необходимо для Валентины Алексеевны Митиной, что сейчас находится на лечении в ГБУЗ КО ЦРБ 6 города Кондрово в терапевтическом отделении.

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